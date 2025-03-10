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Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı

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Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu. Terim, şampiyonluğun Galatasaray'ın hakkı olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan takımı Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu. Terim, şampiyonluğun Galatasaray'ın hakkı olduğunu söyledi.

"GALATASARAY ÖZLENMEZ Mİ..."

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Terim, "Galatasaray özlenmez mi...Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı." yorumunu yaptı.

Yabancı hakem tartışmasıyla ilgili olarak Fatih Terim, "Hakem ya iyidir ya değildir. Yabancı veya yerli fark etmez!" cevabını verdi. Fatih Terim'in açıklamalarının tamamı bu akşam 18.30'da TRT Spor'da olacak.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TEPKİLİ

Terim'in bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tecrübeli hocaya şampiyonluk için söylediği sözlere yönelik olarak tepki gösterdi.

Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

fatih'ten başka nasil bir yorum beklersiniz işe yaramaz çöp terim...yakında oradanda kovarlar

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Haber YorumlarıAtilla ŞENGEL:

Herhalde fetösaraylı fetösaraylıyı savunacak maydanozsaraylılar

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

hasss.....r ordan

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