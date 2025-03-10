Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı

Suudi Arabistan takımı Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu. Terim, şampiyonluğun Galatasaray'ın hakkı olduğunu söyledi.

"GALATASARAY ÖZLENMEZ Mİ..."

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Terim, "Galatasaray özlenmez mi...Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı." yorumunu yaptı.

Yabancı hakem tartışmasıyla ilgili olarak Fatih Terim, "Hakem ya iyidir ya değildir. Yabancı veya yerli fark etmez!" cevabını verdi. Fatih Terim'in açıklamalarının tamamı bu akşam 18.30'da TRT Spor'da olacak.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TEPKİLİ

Terim'in bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tecrübeli hocaya şampiyonluk için söylediği sözlere yönelik olarak tepki gösterdi.