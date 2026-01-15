Haberler

Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir süredir boşta olan Fatih Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. La Liga'da zor günler geçiren İspanyol devi Valencia'nın Fatih Terim ile görüşme yaptığı ve takımın başına 72 yaşındaki deneyimli ismi getirmek istediği belirtildi.

Tarihinde 3 kez UEFA Kupası'nı 2 kez de UEFA Süper Kupası'nı kazanan La Liga ekibi Valencia, 19 maç sonunda topladığı 17 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Teknik direktör Carlos Corberan ile yollarını ayırmayı planlayan İspanyol devi, gözünü Türkiye'ye çevirdi.

FATİH TERİM'LE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İspanyol basınında yer alan habere göre; Valencia yönetimi, uzun süredir sürdürdüğü yeni teknik direktör arayışı kapsamında listeye Fatih Terim'i de ekledi. İspanyol kulübünün temasa geçtiği Fatih Terim'le bir görüşme yaptığı ve planlarını anlattıkları aktarıldı. Deneyimli hocanın şu an için olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği, önümüzdeki günlerde ikinci bir görüşmenin daha yapılmasının planladığı öne sürüldü.

23 MAÇTA 12 GALİBİYET

Son olarak Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, takımının başında 23 maçta sahaya çıktı. 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

ÇALIŞTIRDIĞI TÜM TAKIMLAR

Teknik direktörlük kariyerinde 4 farklı dönemde Galatasaray'da görev yapan Terim, sarı-kırmızılılar dışında Panathinaikos, Milan, Fiorentina ve A Milli Takım'da da görev yapmıştı.

Numan Darğın
Haberler.com / Spor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı