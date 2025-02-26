Fatih Terim'den Arabistan'da bir ilk

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde ilk deplasman zaferini Al Raed karşısında 2-1'lik skorla aldı.

İLK DEPLASMAN ZAFERİNİ KAZANDI

Suudi Arabistan Ligi'nde Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, 22. hafta mücadelesinde Al Raed'e konuk oldu ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak deneyimli teknik adamla ilk deplasman zaferini elde etti.

Karşılaşmada perdeyi 29. dakikada Guanca açtı ve Al Shabab'ı öne geçirdi. Ev sahibi ekip 70. dakikada Abeid'in golüyle eşitliği sağlarken, sahneye bir kez daha çıkan Guanca, 88. dakikada attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu.

AL SHABAB 6. SIRADA

Bu galibiyetle Al Shabab puanını 36'ya yükselterek altıncı sıraya yerleşirken, Al Raed 17 puanda kalarak ligde 16. sırada kaldı. Al Shabab, bir sonraki maçında sahasında Damak FC ile karşı karşıya gelecek.