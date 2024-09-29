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Fatih Terim, Bodrum FK - Adana Demirspor Maçını Tribünden İzledi

Fatih Terim, Bodrum FK - Adana Demirspor Maçını Tribünden İzledi
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A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK'nın Adana Demirspor ile oynadığı maçı izledi. Terim, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile birlikte maçı takip etti.

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Bodrum FK-Adana Demrispor maçını takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, Adana Demirspor'u konuk etti. Bodrum'da bulunan Fatih Terim de mücadeleyi tribünden izledi. Terim, karşılaşmayı Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve Asbaşkan Selahattin Polat birlikte maçı takip etti.

Ayrıca Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de maçı izleyenler arasında yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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