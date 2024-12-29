Fatih Terim, Al Shabab'da İlk Maçında Galibiyetle Başladı
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, Damac'ı 4-1 mağlup ederek ilk maçına zaferle başladı. Hazza Al-Ghamdi'nin own goal'u ile başlayan karşılaşma, Giacomo Bonaventura, Daniel Podence, Abderrazzak Hamdallah ve Nawaf Al Sadi'nin golleriyle sonuçlandı.
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, ilk maçında Damac'ı 4-1 mağlup etti.
Teknik Direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başında ilk maçına çıktı. Damac ile oynanan hazırlık maçında Terim'in öğrencileri sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. 14. dakikada Hazza Al-Ghamdi'nin kendi kalesine attığı golle Damac 1-0 öne geçti. 24. dakikada Giacomo Bonaventura'nın golüyle Al Shabab 1-1'lik eşitliği yakalarken, 44. dakikada Daniel Podence, 59. dakikada Abderrazzak Hamdallah ve 85. dakikada Nawaf Al Sadi'nin golleriyle Fatih Terim'in takımı mücadeleyi 4-1 kazandı. - İSTANBUL