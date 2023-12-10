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Fatih Tekke oğlunu üzdü! Alanyaspor, 6 maç sonra galip geldi

10 Aralık 2023 16:15 Son Güncelleme: 16:19 Abone Ol

Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor, İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Alanyaspor, bu galibiyetle teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ilk lig galibiyetini de elde etmiş oldu. İstanbulspor'da forma giyen Fatih Tekke'nin oğlu Muhammet Berkay Tekke, bu maçta babasına rakip oldu.