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Fatih Tekke oğlunu üzdü! Alanyaspor, 6 maç sonra galip geldi

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Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor, İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Alanyaspor, bu galibiyetle teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ilk lig galibiyetini de elde etmiş oldu. İstanbulspor'da forma giyen Fatih Tekke'nin oğlu Muhammet Berkay Tekke, bu maçta babasına rakip oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenerek 6 maç aranın ardından galip geldi.

TEK GOL PENALTIDAN GELDİ

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 89. dakikada penaltıdan Joao Novais attı.

Fatih Tekke oğlunu üzdü! Alanyaspor, 6 maç sonra galip geldi

FATİH TEKKE OĞLUNU ÜZDÜ

İstanbulspor'da forma giyen Fatih Tekke'nin oğlu Muhammet Berkay Tekke, bu maçta babasına rakip oldu. Mücadeleyi Fatih Tekke'nin takımı kazandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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