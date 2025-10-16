Haberler

Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor
Haber Videosu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden Mert Müldür'ü de kadrosunda görmek istiyor. Bordo-mavililer, iki oyuncu için de Fenerbahçe'ye teklif yapacak.

Süper Lig devi Trabzonspor, Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından takımdan ayrılması beklenen İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak istiyor. Bordo-mavililer, 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için transfer hamlesi yapma kararı almıştı.

İRFAN'LA BİRLİKTE MERT MÜLDÜR

Karadeniz ekibinde transfer sadece İrfan Can Kahveci ile sınırlı kalmayacak. Fatih Tekke'nin sağ bek pozisyonuna Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Mert Müldür'ü görmek istediği ve yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Bordo-mavililerin, milli oyuncuyu sağ bek ve stoper pozisyonunda değerlendirmek istediği kaydedildi.

Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

TEKLİF YAPILACAK

Karadeniz devinde yönetimin, Fatih Tekke'nin isteği doğrultusunda İrfan Can Kahveci ile birlikte Mert Müldür için de Fenerbahçe'ye teklif yapacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 9 maça çıkarak 495 dakika süre alan 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFOREVER FENERBAHCE:

Bunlar bizden değil oyuncu, kramponlarının vidasını alamazlar. Hadi başka kapıya gençler. Süt kardeşiniz conconlardan oyuncu isteyin.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz

Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı

14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz

Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
Futbolda pandemi döneminde gelen kural değişebilir

Futbolda 5 oyuncu değişikliği hakkı kuralı değişiyor
Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler

Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.