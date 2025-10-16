Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden Mert Müldür'ü de kadrosunda görmek istiyor. Bordo-mavililer, iki oyuncu için de Fenerbahçe'ye teklif yapacak.
Süper Lig devi Trabzonspor, Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından takımdan ayrılması beklenen İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak istiyor. Bordo-mavililer, 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için transfer hamlesi yapma kararı almıştı.
İRFAN'LA BİRLİKTE MERT MÜLDÜR
Karadeniz ekibinde transfer sadece İrfan Can Kahveci ile sınırlı kalmayacak. Fatih Tekke'nin sağ bek pozisyonuna Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Mert Müldür'ü görmek istediği ve yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Bordo-mavililerin, milli oyuncuyu sağ bek ve stoper pozisyonunda değerlendirmek istediği kaydedildi.
TEKLİF YAPILACAK
Karadeniz devinde yönetimin, Fatih Tekke'nin isteği doğrultusunda İrfan Can Kahveci ile birlikte Mert Müldür için de Fenerbahçe'ye teklif yapacağı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 9 maça çıkarak 495 dakika süre alan 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.