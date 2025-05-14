Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Trabzonspor ve Galatasaray'ın teknik direktörleri ile kaptanlarının ortak basın toplantısında ilginç bir an yaşandı.

"TÜRKÇE KONUŞSANA"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya "Muslera güzel Türkçe konuşuyor. İçeride konuştu. Türkçe konuşsana. Güzel konuşuyorsun" şeklinde seslendi.

"HOCAM ÇOK ZOR"

Fernando Muslera ise Fatih Tekke'nin bu sözlerine "Hocam zor. Türkçe biliyorum ama konuşmak biraz zor" yanıtını verdi.