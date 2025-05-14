Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de gece yarısı şiddetli deprem
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın tarihi kararı, komşuyu sokaklara döktü
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Meydanlarda tek tek kontrol ediliyor! İstanbul'da başladı

Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak final öncesi düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera arasında ilginç bir Türkçe diyalog yaşandı. Tekke, Muslera'ya "Türkçe konuşsana" şeklinde seslenirken, Muslera da Tekke'ye "Türkçe biliyorum ama konuşmak biraz zor hocam" yanıtını verdi.

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Trabzonspor ve Galatasaray'ın teknik direktörleri ile kaptanlarının ortak basın toplantısında ilginç bir an yaşandı.

"TÜRKÇE KONUŞSANA"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya "Muslera güzel Türkçe konuşuyor. İçeride konuştu. Türkçe konuşsana. Güzel konuşuyorsun" şeklinde seslendi.

"HOCAM ÇOK ZOR"

Fernando Muslera ise Fatih Tekke'nin bu sözlerine "Hocam zor. Türkçe biliyorum ama konuşmak biraz zor" yanıtını verdi.

Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor

Davutoğlu, bir vekilini daha AK Parti'ye kaptırıyor
Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı şoke etti

Fenerbahçe'den aldığı futbolcu Acun'u şoke etti
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yoksul başkanı hayatını kaybetti
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.