Fatih Tekke ve Okan Buruk arasında viral olan diyalog

Süper Kupa maçı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında kilo üzerinden geçen esprili sohbet sosyal medyada gündem oldu. Tekke, teknik direktörlüğün zorluğuna vurgu yaparak 10 kilo kaybettiğini belirtti. Buruk ise bu duruma 'Ben kilo aldım hocam' yanıtını verdi. Tekke'nin 'Sende bu kadar para, oyuncu varken nasıl almayacaksın? Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım?' sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • Fatih Tekke teknik direktörlüğün zorluğunu belirterek 10 kilo kaybettiğini söyledi.
  • Okan Buruk Fatih Tekke'ye kilo aldığını söyledi.
  • Fatih Tekke Okan Buruk'a 'Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım?' diye esprili bir çıkış yaptı.

Bugün oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke arasında geçen sohbet gündem oldu. İkilinin "kilo" üzerinden yaptığı esprili diyalog kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Tekke'nin Buruk'a takıldığı sözler dikkat çekti.

TEKKE: 10 KİLO KAYBETTİM

Maç öncesi yapılan konuşmada ilk sözü alan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, teknik direktörlüğün zorluğuna vurgu yaptı. Fatih Tekke, "Teknik direktörlük zor iş. Ben 10 kilo kaybettim." dedi.

BURUK: BEN KİLO ALDIM HOCAM

Tekke'nin bu sözlerine Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan samimi bir yanıt geldi. Okan Buruk, "Ben kilo aldım hocam." ifadelerini kullandı.

TEKKE'DEN ESPRİLİ ÇIKIŞ: SEN KİLO ALMAYACAKSIN DA BEN Mİ ALACAĞIM?

Diyaloğun en çok konuşulan kısmı ise Fatih Tekke'nin esprili çıkışı oldu. Tekke, Buruk'un "kilo aldım" sözlerine şöyle karşılık verdi: "Sende bu kadar para, oyuncu varken nasıl almayacaksın? Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım?"

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İki teknik adamın samimi ve esprili sohbeti kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler diyalogu "maç öncesi gerilimi düşüren tatlı atışma" yorumlarıyla paylaştı.

