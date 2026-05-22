Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek kazandıkları kupanın ardından taraftarı mutlu ettiklerini ve oyuncularına teşekkür ettiğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Gelen taraftarı mutlu ettik. Camiamıza bir kupa kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık." dedi.

Tekke, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tekke, Konyaspor'u tebrik ettiğini söyledi.

Konyaspor'un ikinci yarıda penaltıdan yararlanamadığını hatırlatan Tekke, "Penaltı gol olsaydı belki kupa onlara daha yakın duracaktı." ifadesini kullandı.

İlk yarıda kendilerinin iyi bir oyun ortaya koyduğunu aktaran Tekke, "Gelen taraftarı mutlu ettik. Camiamıza bir kupa kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Zor koşullardan buralara geldik. Aksi olsaydı gerçekten çok üzülürdüm." diye konuştu.

Tekke'nin açıklaması sürerken basın toplantısı odasına giren futbolcular, su ile kutlama yaptı. Tekke, toplantıyı bitirerek oyuncularının sevincine katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

