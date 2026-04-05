Fatih Karagümrük'ün küme düşmeye niyeti yok: Son dakikalarda kritik 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük, 2-1 kazandı.

KARAGÜMRÜK GALİBİYETE SON ANLARDA UZANDI

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Serginho, 87. dakikada Shavy Babicka kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü 70. dakikada Ali Sowe ile geldi.

KÜMEDE KALMA ÜMİTLERİ SÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük, 20 puana ulaşarak kümede kalma ümitlerini sürdürdü. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise 30 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.