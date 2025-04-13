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Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği Golsüz Beraberlik Aldı

Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği Golsüz Beraberlik Aldı
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Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maçta iki takım da birçok fırsat yakaladı ama gol atmayı başaramadı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Wesley'nin savunma arkasına attığı derin pasta topla buluşan Camacho'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Erhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada sol taraftan Metehan'ın yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Karagümrük savunması topu uzaklaştırdı.

48. dakikada sol taraftan Çağtay'ın ortasında arka direkte topla buluşan Wesley'nin kale ağzından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erhan'dan dönüp, Wesley'e çarparak dışarı çıktı.

68. dakikada sol taraftan Johnson'ın kullandığı serbest vuruşa kale önünde yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

84. dakikada Joca'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Nalepa'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Sezgin Çınar, Kadir Akıllı

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Talha Ülvan, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Atakan Çankaya (Muhammed Mert dk. 89), Doh, Serginho (Dovedan dk. 89), Johnson (Göktan Gürpüz dk. 79), Camacho, Wesley

Yedekler: Furkan Akyüz, Alper Demirol, Berkay Dabanlı, Salih Dursun, Ahmet Sivri, Emir Tintiş, Gray

Teknik Direktör: Orhan Ak

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Mikail Okyar (Buğra Çağıran dk. 79), Amilton (Joca dk. 67), Etebo, Nalepa (Samed Onur dk. 89), Metehan Mimaroğlu, Popa (Gaucho dk. 66)

Yedekler: Orkun Özdemir, Oğuzhan Berber, Gökhan Altıparmak, Umut İslamoğlu, Emirhan Ünal, Ensar Kemaloğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Sarı kartlar: Talha Ülvan, Doh, Camacho, Johnson (Fatih Karagümrük), Etebo (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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