Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. İki takım da ilk yarıda gol bulamazken, mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Bayo, rakiplerini geçip altıpas içerisinden yaptığı vuruşta kaleciyi de geçen topu son anda savunmada Atakan Çankaya çizgiden çıkardı.
21. dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta ceza yayı üzerinde topa buluşan Kozlowski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
45+1. dakikada ceza yayı sağ tarafından Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Burak Kozan meşin yuvarlağı kurtardı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Hakan Yemişken
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Ugrekhelidze, Balkovec, Johnson, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Larsson, Gray
Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Sivri, Fofana, Çağtay Kurukalıp, Alper Emre Demirol, Camacho, Serginho, Barış Kalaycı, Ömer Faruk Gümüş, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Marcel Licka
Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Kevin Rodrigues, Camara, Melih Kabasakal, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo
Yedekler: Zafer Görgen, N'Diaye, Bacuna, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Ali Osman Kalın, Kulasin, Nazım Sangare, Yusuf Kabadayı, Nizet
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Sarı kartlar: Ugrekhelidze (Fatih Karagümrük), Burak Yılmaz, Arda Kızıldağ, Camara, Maxim (Gaziantep FK) - İSTANBUL