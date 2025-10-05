Haberler

Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK Golsüz Berabere Kaldı

Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK Golsüz Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. İki takım da ilk yarıda gol bulamazken, mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Bayo, rakiplerini geçip altıpas içerisinden yaptığı vuruşta kaleciyi de geçen topu son anda savunmada Atakan Çankaya çizgiden çıkardı.

21. dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta ceza yayı üzerinde topa buluşan Kozlowski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

45+1. dakikada ceza yayı sağ tarafından Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Burak Kozan meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Hakan Yemişken

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Ugrekhelidze, Balkovec, Johnson, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Larsson, Gray

Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Sivri, Fofana, Çağtay Kurukalıp, Alper Emre Demirol, Camacho, Serginho, Barış Kalaycı, Ömer Faruk Gümüş, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Marcel Licka

Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Kevin Rodrigues, Camara, Melih Kabasakal, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo

Yedekler: Zafer Görgen, N'Diaye, Bacuna, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Ali Osman Kalın, Kulasin, Nazım Sangare, Yusuf Kabadayı, Nizet

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Sarı kartlar: Ugrekhelidze (Fatih Karagümrük), Burak Yılmaz, Arda Kızıldağ, Camara, Maxim (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor

Rapor tamamlandı! 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Vural'ı 90+1'de yıkan gol

Başına gelebilecek tüm aksilikler tek maçta oldu
İstanbul Valiliği'nden 'Sumud aktivisti Erdem Özveren gözaltına alındı' iddialarına yalanlama

Sumud filosu aktivistiyle ilgili olay iddia! Valilikten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.