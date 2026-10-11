Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Cenk Tosun'un art arda yaptığı iki vuruş savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Onogo'nun sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

31. dakikada sol kanattan Çağtay Kurukalıp'ın yaptığı ortada penaltı noktası solundan Emre Akbaba'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0

44. dakikada Mamady Diarra'nın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Yasin Uzunoğlu, rakibini geçip pasını tekrar Diarra'ya bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta savunmada Anıl Yiğit Çınar'a da çarpan top filelere buluştu. 1-1

49. dakikada Yiğit Fidan'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Ahmet Engin, sağ kanattan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ahmet Engin'in vuruşunda kaleci Silvestri, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Poyraz Efe Yıldırım'ın pasında topla buluşan Mamady Diarra, ceza sahası içinde Çağtay Kurukalıp'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterirken, Çağtay Kurukalıp'ı da kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

57. dakikada kazanılan penaltı atışında Poyraz Efe Yıldırım'ın sağ alt köşeye yaptığı vuruşta kaleci Silvestri, topu kornere çeldi.

72. dakikada Emre Akbaba'nın sol taraftan kullandığı kornerde, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın uzaklaştırmak istediği topa Anıl Yiğit Çınar kafayla müdahale etti. Altıpasın gerisinde topu kontrol eden Cenk Tosun'un vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

72. dakikada Mamady Diarra'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Camaj'ın sağına çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

76. dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Barış Kalaycı'ya bıraktı. Barış Kalaycı'nın rakibini geçtikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Ali Yılmaz, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar

Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Siopis (Barış Kalaycı dk. 71), Onogo (Robin Yalçın dk. 82), Ramazan Civelek (Candan Başkale dk. 71), Emre Akbaba, Ahmed Traore (Josh Esen dk. 90+1) Cenk Tosun (Tiago Çukur dk. 82)

Yedekler: Batuhan Şen, Atınç Nukan, Marius Doh, Tarık Buğra Kalpaklı, Muhammed Kadıoğlu

Teknik Sorumlu: Aleksandar Gitsov

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ahmet Engin, Yiğit Fidan (Ibrahim Sissoko dk. 64), Luis Del Pino, Oğuzhan Matur, Mamady Diarra (Osundina dk. 85), Çelhaka (Avramovski dk. 63), Orhan Nahırcı, Ali Kaan Güneren (Ertuğrul Furat dk. 85), Poyraz Efe Yıldırım (Driton Camaj dk. 64), Yasin Uzunoğlu

Yedekler: Arel Ekinci, Ali Barak, Buluthan Bulut, Bilal Ceylan, Alihan Kazmaz

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Emre Akbaba (dk. 31) (Fatih Karagümrük), Mamady Diarra (dk. 44) (Muğlaspor)

Kırmızı kart: Çağtay Kurukalıp (dk. 53) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Ahmed Traore (Fatih Karagümrük), Yiğit Fidan, Yasin Uzunoğlu, Çelhaka, Del Pino (Muğlaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı