Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de evinde Pendikspor'a 1-0 yenildi

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'de evinde Pendikspor'a 1-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu. Pendikspor'un galibiyet golünü 50. dakikada Damir Hrelja atarken, Karagümrük sahasında aldığı yenilgiyle haftayı puansız kapattı.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük, evinde karşılaştığı Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Burak Demirkıran, Samet Özkul, Salih Burak Demirel
Fatih Karagümrük: Marco Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Davide Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Candan Başkale (Çağtay Kurukalıp dk. 75), Yaya Onogo (Tiago Çukur dk. 74), Manolis Siopis (Marius Tresor Doh dk. 26), Ahmed Traore, Emre Akbaba, Halis Joshua Esen (Ramazan Civelek dk. 57), Cenk Tosun
Yedekler: Batuhan Şen, Robin Yalçın, Muhammed Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Burhan Ersoy, Barış Kalaycı
Teknik Sorumlu: Selçuk Tarakçı
Pendikspor: Emir Dadük, Erdem Gökçe, Vinko Soldo, Ahmet Özkaya, Abifade, Mesut Özdemir, Emrah Başsan (Damir Hrelja dk. 46), Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil (Yekta Sönmez dk. 77), Thuram (Furkan Mehmet Doğan dk. 90), Clarke-Harris (Muhammed Kiprit dk. 72)
Yedekler: Emre Koyuncu, Berkay Sülüngöz, Efehan Pekdemir, Onuralp Çakıroğlu, Adnan Uğur, Baran Demiroğlu
Teknik Direktör: Murat Şahin
Gol: Damir Hrelja (dk. 50) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Siopis, Cenk Tosun, Yaya Onogo, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Sarıkaya (Fatih Karagümrük), Jonson Clarke-Harris, Vinko Soldo (Çorum FK)