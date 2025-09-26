Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u Ağırlıyor
Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek. Mücadele, 20.00'de başlayacak. Karagümrük, son 3 lig maçında puan alamadı ve 17. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 5. sırada ve 11 puanla mücadele ediyor.
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor.
Trabzonspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.
Son 3 maçından puan alamadı
Fatih Karagümrük, son 3 lig karşılaşmasından puan alamadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son 3 maçında Kasımpaşa'ya 1-0, RAMS Başakşehir'e 2-0 ve Samsunspor'a da 3-2 mağlup oldu.