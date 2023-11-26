Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu: Emeğimiz Heba Oldu

- Atılay Canel: "Bu akşam 11 arkadaşımın emeğinin heba olduğunu düşünüyorum"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Fenerbahçe maçında sahada görev alan futbolcularının ve takımın tamamının emeğinin heba olduğunu söyledi.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Canel, emeklerinin heba olduğunu aktararak, "Bugün burada Karagümrük takımımın nasıl bir takım olduğunu gösterdik. Kendi arzularını adalet sananlara ve onlara hizmet etmeyi görev bilen ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Güzel maç oldu. Herkes sevinsin diyoruz. Bariz penaltımız da VAR'daki arkadaş tarafından verilmedi. Bu akşam sahada 11 arkadaşın, kenarda bekleyen arkadaşların, sağlık ekibimizin, idari kadromuzun emeğinin heba olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.