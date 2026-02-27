Haberler

Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, mağlubiyet sonrası duran toplardan yedikleri gollere dikkate çekerek, takımının mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, maçta duran toptan çok kolay goller yediklerini söyledi.

Stanojevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maalesef iki duran toptan çok kolay goller yedik. Trabzonspor çok iyi bir takım bunu biliyoruz, güçlü bir takım. Farklı kurulumları var. Oyun kurarken duran toplar olsun orta açmalarda olsun iyi bir hocaları var." dedi.

Ligde önlerindeki süreci düşündüklerini anlatan Stanojevic, "Devam edeceğiz, savaşacağız, bırakmayacağız. Ama maalesef bugün dediğim gibi ikinci yarının ardından özellikle ilk beş dakikada duran toptan yediğimiz gol bizi çok sarstı. Nasıl olabiliyor bu seviyede bu kadar kolay gol yemek onu anlayamıyorum. Ama dediğim gibi savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
