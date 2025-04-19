Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Orhan Ak ile Yolları Ayırdı
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor'a 1-0 mağlup olan Fatih Karagümrük, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Ak'a emekleri için teşekkür edildi.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında bu akşam oynanan maçta deplasmanda Boluspor'a 1-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.
Karagümrük Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor