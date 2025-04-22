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Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Onur Can Korkmaz ile Yola Devam Ediyor

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Onur Can Korkmaz ile Yola Devam Ediyor
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Solwie Energy Fatih Karagümrük, teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırarak, sezonu altyapı antrenörü Onur Can Korkmaz ile tamamlama kararı aldı.

Teknik direktör Orhan Ak'la yollarını ayıran Solwie Energy Fatih Karagümrük, sezonu Onur Can Korkmaz'la tamamlayacağını açıkladı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Onur Can Korkmaz, sezon sonuna kadar A takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Kendisine görevinde başarılar diler, camiamız için hayırlı olmasını dileriz." denildi.

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Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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