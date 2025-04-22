Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Onur Can Korkmaz ile Yola Devam Ediyor

Teknik direktör Orhan Ak'la yollarını ayıran Solwie Energy Fatih Karagümrük, sezonu Onur Can Korkmaz'la tamamlayacağını açıkladı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Onur Can Korkmaz, sezon sonuna kadar A takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Kendisine görevinde başarılar diler, camiamız için hayırlı olmasını dileriz." denildi.