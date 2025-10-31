Fatih Karagümrük'te Onur Can Korkmaz Dönemi
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Onur Can Korkmaz'ı atadı. Korkmaz, geçen sezon takımın Süper Lig'e çıkmasına katkıda bulunmuştu.
SÜPER Lig ekibi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Marcel Licka'dan boşalan teknik direktörlük görevine Onur Can Korkmaz'ın getirildiğini açıkladı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı almıştır"
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor