Fatih Karagümrük'te Marcel Licka ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' denildi.

Geride bıraktığımız sezon şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen ancak istediği çıkışı yapamayan Fatih Karagümrük'te beklenen ayrılık resmen gerçekleşti.

Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Teşekkürler Marcel Licka! Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' denildi.

SEZON PERFORMANSI

Takımıyla bu sezon 10 maça çıkan 48 yaşındaki Çek teknik adam, bu maçlarda 1 galibiyet, beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Licka, 0.40 puan ortalaması yakaladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
