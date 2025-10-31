Fatih Karagümrük'te Marcel Licka ile yollar ayrıldı
Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' denildi.
- Fatih Karagümrük teknik direktör Marcel Licka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
- Marcel Licka bu sezon takımıyla 10 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.
- Marcel Licka bu sezon 0.40 puan ortalaması yakaladı.
Geride bıraktığımız sezon şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen ancak istediği çıkışı yapamayan Fatih Karagümrük'te beklenen ayrılık resmen gerçekleşti.
MARCEL LICKA İLE YOLLAR AYRILDI
SEZON PERFORMANSI
Takımıyla bu sezon 10 maça çıkan 48 yaşındaki Çek teknik adam, bu maçlarda 1 galibiyet, beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Licka, 0.40 puan ortalaması yakaladı.