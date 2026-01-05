Haberler

Fatih Karagümrük, 4 futbolcuyla yollarını ayırdı

Güncelleme:
Fatih Karagümrük, Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, futbolculara teşekkür etti ve kariyerlerinde başarılar diledi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
