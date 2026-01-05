Fatih Karagümrük, 4 futbolcuyla yollarını ayırdı

MISIRLI.COM.TR Fatih Karagümrük, futbolcuları; Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."