Fatih Karagümrük, 4 futbolcuyla yollarını ayırdı
Fatih Karagümrük, Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, futbolculara teşekkür etti ve kariyerlerinde başarılar diledi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor