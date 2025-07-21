Fatih Karagümrük, Süper Lig Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Fatih Karagümrük, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sezon hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Teknik direktör Marcel Licka yönetimindeki ekip, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde çeşitli antrenmanlar yaparak Kocaelispor ile hazırlık maçı yapmaya hazırlanıyor.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde devam etti.
Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Marcel Licka yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kırmızı-siyahlı futbolcular, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalıştı.
Fatih Karagümrük, saat 18.00'de Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor ile kamp merkezindeki sahada hazırlık maçı yapacak.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor