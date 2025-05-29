Fatih Karagümrük Süper Lig'e Yükseldi

Fatih Karagümrük Süper Lig'e Yükseldi
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Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, teknik sorumlu Atılay Canel ile Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Canel, maç sonrası yaptığı açıklamada verilen emeklerin karşılığını aldıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, "Bir sene boyunca verilen bir emeğin karşılığı oldu." dedi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Canel, Karagümrük tarihinde 3'üncü finalini oynadığını belirterek "3'te 3 yaptım, herhalde tarihe geçecek bir olay. Geçen sene haksız şekilde ligden düşürüldük. Biz hancıyız, onlar yolcuydu. Biz buradayız, yolcular nerede onu bilemiyorum." dedi.

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getiren Canel, "Futbolcu arkadaşlarıma ve teknik ekibime, sağlık çalışanlarına, kulüp personeline çok teşekkür ediyorum. Bir sene boyunca verilen emeğin karşılığı oldu. Sayın Süleyman Hurma'ya da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Canel, kendilerine moral veren Sakaryaspor taraftarına da teşekkür etti.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
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