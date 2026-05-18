Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme yeniledi

SÜPER Lig'e veda eden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme yenilediğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile sözleşme yenileyerek 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefi için önemli bir adım atmıştır. Yapılan anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, teknik ekibimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

