Fatih Karagümrük, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 12'nci haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ve Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Atılay Canel, "Oyunun ilk yarısında yaptığımız bir hata sonrası kalemizde bir pozisyon yaşadık. Daha sonrasında oyunun üstünlüğü tüm maç boyunca bizdeydi. Güzel bir oyun oynadık. İyi geçişler yaparak sahada istediklerimizi yaptık ve 3 puanı 3 gol ile aldık" dedi.

"EKİBİMİZDE İYİ OYUNCULAR VAR"

Serdar Dursun'un performansı hakkında da konuşan Canel, "Ekibimizde iyi oyuncular var. Serdar da bugün kendisine verilen şansı iyi değerlendirdi. Oyuna girdi ve aldığı süre boyunca iyi iş çıkardı hatta bir de gol attı. Performans olarak yeterli gördüğümüz her oyuncumuzu sahada değerlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SERVET ÇETİN: SKOR ÜRETEMİYORUZ

Gol atmakta sorun yaşadıklarını belirten Servet Çetin, "Elimizden geleni yapıyoruz ama skor üretemiyoruz. Rakibin ilk yarıda sadece bir şutu var ama içeriye mağlup olarak girdik. İkinci yarı rakibimiz rüzgarı da arkasına aldı. 2'nci ve 3'üncü golü de yedik. İyi oynarken pozisyonlara giriyoruz ama gol atamıyoruz. Atamayana atıyorlar. Çok fazla hakem konuşmak istemiyorum. Fakat ilk yarıda Caner'e yapılan pozisyonu bence hakem doğru değerlendiremedi" şeklinde konuştu.

"TEPKİ HER ZAMAN OLAN BİR ŞEY"

Servet Çetin, taraftaların tepkisinin sorulması üzerine, "Tepki her zaman olan bir şey. İyi oyun oynamayınca taraftar da haliyle tepki gösteriyor. Biz oyun oynamaya çalışıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Gereken çalışmaları yapıyoruz ama topu kaleye de ben sokamam" diyerek sözlerini noktaladı.