Haberler

Fatih Karagümrük, Kızılyıldız'dan Shavy Babicka'yı kiraladı

Fatih Karagümrük, Kızılyıldız'dan Shavy Babicka'yı kiraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Karagümrük, Sırp ekibi Kızılyıldız'dan Gabonlu futbolcu Shavy Babicka'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Babicka, Kızılyıldız'da bu sezon toplam 6 maçta görev aldı ancak gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Fatih Karagümrük, Sırp ekibi Kızılyıldız'ın Gabonlu futbolcusu Shavy Babicka'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük'ten konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Kızılyıldız'ın sağ kanat oyuncusu Shavy Babicka ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Aris Limassol ve Toulouse formaları giyen oyuncumuz, Gabon Milli Takımı'nda da 20 maçta 3 gole imza atmıştır. Shavy Babicka'ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Babicka, bu sezon Kızılyıldız formasıyla 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 2'si de Sırbistan Ligi'nde olmak üzere toplam 6 maçta görev aldı ve gol ya da asist katkısı yapamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri'nin Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı

Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
En-Nesyri'nin Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı

Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Samsunspor'un genç yıldızı trafik kazası geçirdi

Samsunspor'un genç yıldızı trafik kazası geçirdi