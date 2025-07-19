Fatih Karagümrük Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına teknik direktör Marcel Licka yönetiminde devam etti. Antrenmanda futbolcular, top kapma, pas, baskı ve koordinasyon çalışmalarının yanı sıra taktik çalışmaları da gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sürdürdü.

Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Marcel Licka yönetimindeki antrenmanında kırmızı-siyahlı futbolcular, top kapma, pas, baskı ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Fatih Karagümrük'ün idmanı taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor
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