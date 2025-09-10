Haberler

Fatih Karagümrük, Sam Larsson'u Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, İsveçli kanat oyuncusu Sam Larsson ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı. Larsson, son olarak Antalyaspor'da forma giymişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, İsveçli kanat oyuncusu Sam Larsson'u kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuyla 1 sezonluk anlaşma sağlandığı belirtildi.

Son olarak Antalyaspor'da forma giyen Sam Larsson, Akdeniz ekibiyle çıktığı 101 maçta 14 gol attı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
