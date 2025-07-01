Fatih Karagümrük, Marcel Licka ile Anlaştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Çekyalı teknik direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Licka, kariyerinde önemli başarılar elde etti ve en son Dinamo Moskova'da sezonun en iyi teknik direktörü seçildi.
Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Çekyalı teknik direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Konuyla ilgili kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Marcel Licka. Kulübümüz, Teknik Direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde önemli başarılar elde eden 47 yaşındaki Çekyalı çalıştırıcı, Belarus'ta Dynamo Brest ile 1 Lig, 1 Kupa ve 2 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Rus ekibi Orenburg'u 2 kez Rusya Premier Ligi'ne çıkaran Licka, son iki sezonunu geçirdiği Dinamo Moskova'da 2023-2024 sezonunda ligin en iyi teknik direktörü seçildi. Marcel Licka'ya ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL