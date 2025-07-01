Fatih Karagümrük, Marcel Licka ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Çekyalı teknik direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Konuyla ilgili kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Marcel Licka. Kulübümüz, Teknik Direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde önemli başarılar elde eden 47 yaşındaki Çekyalı çalıştırıcı, Belarus'ta Dynamo Brest ile 1 Lig, 1 Kupa ve 2 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Rus ekibi Orenburg'u 2 kez Rusya Premier Ligi'ne çıkaran Licka, son iki sezonunu geçirdiği Dinamo Moskova'da 2023-2024 sezonunda ligin en iyi teknik direktörü seçildi. Marcel Licka'ya ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL