Fatih Karagümrük, Marcel Licka ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Çekyalı teknik direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp, Licka'ya başarılı bir sezon dileğinde bulundu.

SÜPER Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlılar teknik direktörlük görevine Çekyalı teknik adam Marcel Licka'yı getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Teknik Direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Marcel Licka'ya ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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