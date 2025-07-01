Fatih Karagümrük, Marcel Licka ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Çekyalı teknik direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp, Licka'ya başarılı bir sezon dileğinde bulundu.
SÜPER Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlılar teknik direktörlük görevine Çekyalı teknik adam Marcel Licka'yı getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, Teknik Direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Marcel Licka'ya ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor