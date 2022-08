Fatih Karagümrük maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'ın, kendisini en iyi 11'e yazmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Pirlo, "Salih gibi başka oyuncuların bu şekilde 11'e alması, örnek alması çok mutlu ediyor ama şu an maçı kaybettik, ben de antrenörüm. Savunmaya çalışıyoruz her hafta. Bu tip presleri kırmaya da çalışıyoruz ama bazı sıkıntıları yaşadık. Geçen sene daha farklı sistemle savunma yapıyorlardı, yeni sisteme alışmaları için belirli bir süre geçecek. İstediğimiz savunma kurgusu bu değil. Zor bir lig olduğunu biliyoruz. Her takım her takımı yenebiliyor. Her hafta gelişmek istiyoruz. Önümüzde iyi takımlar var bu ligde. Bireysel hatalar oluyor takım hataları oluyor istediğimiz sonuçlar gelmiyor ama mücadeleden memnunum" ifadelerini kullandı.