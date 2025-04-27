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Fatih Karagümrük, Keçiörengücü'nü 1-0 Geçti

Fatih Karagümrük, Keçiörengücü'nü 1-0 Geçti
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Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü Wesley'in attığı golle 1-0 yenerek puanını 63'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Ömer Yasin Gezer

Solwie Energy Fatih Karagümrük : Emre Bilgin, Talha Ülvan (Dk. 89 Salih Dursun), Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Atakan Çankaya, Doh, Camacho (Dk. 90+4 Baran Demiroğlu), Dovedan (Dk. 72 Göktan Gürpüz), Serginho, Wesley

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzcan Çalışkan, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere (Dk. 46 Süleyman Luş), Silva (Dk. 85 Caulker), Erkam Develi, Camara (Dk. 77 Orhan Nahırcı), Rroca, Ezeh, Dembele (Dk. 59 Traore)

Gol: Dk. 44 Wesley (Solwie Energy Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 9 Erkam Develi, Dk. 53 Silva, Dk. 67 Oğuzcan Çalışkan, dk. 79 Traore, Dk. 90+2 Arda Hilmi Şengül ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 62 Çağtay Kurukalıp, Dk. 90+1 Salih Dursun, Dk. 90+3 Atakan Çankaya (Solwie Energy Fatih Karagümrük )

Solwie Energy Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 63'e yükselten kırmızı-siyahlı takım, ikinci sıradaki yerini korudu. Başkent temsilcisi ise 51 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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