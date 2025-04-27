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Fatih Karagümrük, Keçiörengücü'nü 1-0 Geçti

Fatih Karagümrük, Keçiörengücü'nü 1-0 Geçti
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Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü'nü 44. dakikada Wesley'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Camacho'nun ortasında ceza sahası içinde Dovedan'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

25. dakikada Erkam'ın ceza yayının gerisinden sert vuruşunda savunmaya çarpan top, direğe de çarparak yandan dışarı çıktı.

35. dakikada Dovedan'ın kullandığı serbest vuruşta top Marcos Silva'nın kafasından sekerek Djilobodji'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mehmet gole izin vermedi.

44. dakikada Çağtay'ın sol taraftan uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Wesley'in sağ çaprazdan vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

61. dakikada Serginho'nun sol taraftan yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dovedan'ın kale alanı çizgisinin hemen gerisinden vuruşunda kaleci Mehmet gole izin vermedi.

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Ömer Yasin Gezer

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Papis Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Marius Doh, Talha Ülvan (Salih Dursun dk. 89), Joao Camacho (Baran Demiroğlu dk. 90+4), Nikola Dovedan (Göktan Gürpüz dk. 72), Serginho, Wesley

Yedekler: Furkan Akyüz, Berkay Dabanlı, Daniel Jhonson, Muhammed Mert, Emir Tintiş, Barış Kalaycı, Andre Gray

Teknik Sorumlu: Onur Can Korkmaz

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Uğur Kaan Yıldız, Oğuz Can Çalışkan, Arda Şengül, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 46), Marcos Silva (Steven Caulker dk. 75), Erkam Dereli, Moustapha Camara, Eduart Rroca, Okwuchukwu Ezeh, Malaly Dembele (Aliou Traore dk. 59)

Yedekler: Emre Satılmış, Mert Kula, Oğuzhan Ayaydın, Hasan Ayaroğlu, Orhan Nahırcı, Mame Diouf

Teknik Sorumlusu: Mehmet Yıldırım

Gol: Wesley (dk. 44) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Çağtay Kurukalıp, Salih Dursun (Fatih Karagümrük), Erkam Dereli, Marcos Silva, Oğuz Can Çalışkan, Aliou Traore, Arda Şengül (Ankara Keçiörengücü) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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