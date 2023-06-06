Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Ozdoev'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Lobzhanidze, topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun soluna çekip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeden meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
28. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, ceza sahasına girdi. Levent'in içeri çevirdiği topu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesi sonrası önünde bulan Lobzhanidze, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
36. dakikada sağ taraftan Ozdoev'in yaptığı ortada ceza sahası içi sol çaprazda iyi yükselen Diagne'nin uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
39. dakikada sol tarafta topla buluşan Kerim Frei, rakibini geçip ceza sahasına girdi. Frei'in pasında topla buluşan Ozdoev, bekletmeden ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
Stat: Nef
Hakemler: Burak Şeker xx, Hakan Yemişken xx, Murat Şener xx
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Davide Biraschi xx, Rayyan Baniya xx, Ibrahim Dresevic xx, Levent Mercan xx Andrea Bertolacci xx, Magomed Ozdoev xx, Otaberk Shukurov xx, Saba Lobzhanidze xx, Kerim Frei xx, Mbaye Diagne xx
Yedekler: Muzaffer Kablan, Bruno Rodrigues, Adem Ljajic, Kazım-Kazım, Samed Onur, Nicholas Lawrence, Salih Dursun, Adnan Uğur, Sofiane Feghouli, Brahim Darri
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Fabiano de Souza xx, Ryan Donk xx, Yasin Özcan xx, Ben Ouanes xx, Aytaç Kara xx, Ramon Malsa xx, Mamadou Fall xx, Valentin Eysseric xx, Mounir Chouiar xx, Stephane Bahoken xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Ramazan Özkanlı, Tunay Torun, Ahmet Engin, Taylan Aydın, Berat Kalkan, Florent Hadergjonaj, Ali Demirel
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Saba Lobzhanidze (dk. 14) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Andrea Bertolacci (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL