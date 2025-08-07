Fatih Karagümrük, Ivo Grbic'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Fatih Karagümrük, Ivo Grbic'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
Fatih Karagümrük, Sheffield United'da forma giyen Hırvat kaleci Ivo Grbic ile 1 sezonluk kiralık sözleşme imzaladı. Grbic, kariyeri boyunca Premier League ve diğer önemli liglerde tecrübe kazanmış bir oyuncu.

FATİH Karagümrük, İngiliz Championship ekiplerinden Sheffield United forması giyen Hırvat kaleci Ivo Grbic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sheffield United'tan kaleci Ivo Grbic ile 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı.

Kariyerinde Premier League, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi deneyimleri olan, Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki kalecimiz, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 2 kez giydi.Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor kalesini koruyan Ivo Grbic'e Fatih Karagümrük ailesine hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 29 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasını 24 maçta terletmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
