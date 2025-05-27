FATİH Karagümrük ile Bandırma Spor'un Play-Off Finali Hakemleri Belli Oldu
FATİH Karagümrük ile Bandırma Spor arasındaki 1. Lig Play-Off Finali'nin hakemleri açıklandı. Müsabaka 29 Mayıs'ta Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
FATİH Karagümrük ile Bandırma Spor arasında oynanacak olan 1'inci Lig Play-Off Final müsabakasının hakemleri belli oldu.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor