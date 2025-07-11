Fatih Karagümrük, Gürcü Oyuncu Nikoloz Ugrekhelidze'yi Kiraladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 21 yaşındaki Gürcü savunma oyuncusu Nikoloz Ugrekhelidze'yi bir yıllığına kiraladığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Gürcü savunma oyuncusu Nikoloz Ugrekhelidze'yi kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Dinamo Tiflis'in altyapısından yetişen Nikoloz Ugrekhelidze, Gürcistan'ın farklı alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Real Madrid'in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu

Büyük sürpriz! Real Madrid 90 milyon euro bedelle satışa koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!

Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.