Fatih Karagümrük, Gürcü Oyuncu Nikoloz Ugrekhelidze'yi Kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 21 yaşındaki Gürcü savunma oyuncusu Nikoloz Ugrekhelidze'yi bir yıllığına kiraladığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Gürcü savunma oyuncusu Nikoloz Ugrekhelidze'yi kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Dinamo Tiflis'in altyapısından yetişen Nikoloz Ugrekhelidze, Gürcistan'ın farklı alt yaş milli takımlarında forma giydi.