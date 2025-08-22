Fatih Karagümrük, Göztepe'ye 2-0 Mağlup Oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Göztepe'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın gollerini Olaitan ve Janderson kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Alper Emre Demirkol'un kafayla hatalı geri pasında top Janderson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Grbic, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

65. dakikada sol taraftan Cherni'nin arka direğe ortasında uzak direğe uçarak kafa vuruşu yapan Janderson meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Temel, Suat Güz

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp (Ömer Faruk Gümüş dk. 46), Alper Demirol (Serginho dk. 62), Ahmet Sivri (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 75), Johnson, Barış Kalaycı, Gray, Tiago Çukur

Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Ugrekhelidze, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Marcel Licka

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Ahmed Ildız dk. 87), Dennis (Efkan Bekiroğlu dk. 76), Cherni, Olaitan (Miroshi dk. 69), Emersonn (Taha Altıkardeş dk. 87), Janderson (Sabra dk. 76)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Ruan, Uğur Kaan Yıldız, Ege Yıldırım

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Olaitan (dk. 40), Janderson (dk. 65) (Göztepe)

Sarı kartlar: Fatih Kuruçuk, Balkovec (Fatih Karagümrük), Dennis, Sabra (Göztepe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
