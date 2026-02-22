Haberler

Fatih Karagümrük-Samsunspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teknik direktör Aleksandar Stanojevic, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Fırsatları değerlendirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Stanojevic, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, maçta galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Aleksandar Stanojevic, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını aktaran Stanojevic, "Bugün 2 puan kaybettik. Çok fazla şans yakaladık. Bu fırsatları değerlendiremedik. Rakibimizin nerdeyse fırsatı yok. Mutlu değiliz. Savaşmaya devam edeceğiz. Pes etmeyeceğiz." diye konuştu.

Serginho'yu yedeğe çekmesine de değinen Stanojevic, "Kasımpaşa maçındaki performanslardan memnun değildim. Bu yüzden bazı değişikliklere gittim. Bu maçta Verde'ye süre verdik. İyi iş çıkardı. Belki haftaya Serginho ile beraber oynarlar. Bu biraz antrenmanların sonuçlarına bağlı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Can Öcal
Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan

Zirveye tutunmak için kritik bir maça çıktı! İşte sonuç
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o an

Binlerce kez paylaşılan o an!
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Galatasaraylılara ''Yaşasın'' dedirten müjde
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan

Zirveye tutunmak için kritik bir maça çıktı! İşte sonuç
Ortağı Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti

Daha fazla rezillik ortaya çıkmasın diye harekete geçti
La Liga'da liderlik yine el değiştirdi

La Liga'da liderlik yine el değiştirdi