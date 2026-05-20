Fatih Karagümrük, Daniele Verde'nin satın alma opsiyonunu kullandı

Fatih Karagümrük, gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında Daniele Verde ile yeniden anlaştı. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde kiralık olarak formamızı terleten İtalyan kanat oyuncusu Daniele Verde'nin satın alma opsiyonunu kullanarak yeniden anlaşma sağladı. Kariyerinde Roma, Verona, Vallodolid ve AEK gibi takımlarda mücadele eden 29 yaşındaki İtalyan oyuncu alt yaş kategorilerde 24 kez milli formayı giydi. Daniele Verde'ye ailemize yeniden hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı