Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'den satın alacağı ismi açıkladı

Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Hurma, Fenerbahçe'den yapılacak transferi açıkladı.

''ADRESİ KARAGÜMRÜK OLACAK''

Geride bıraktığımız sezon Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Yiğit Efe Demir'in durumuyla ilgili konuşan Hurma, "Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir devam etmezse adresi Fatih Karagümrük olacaktır.'' dedi.

MIHA ZAJC TRANSFERİ

Fenerbahçeli bir diğer isim olan Sloven futbolcu Miha Zajc'ın transfer iddialarına da ilişkin açıklama yapan Süleyman Hurma, ''Miha Zajc için girişim yapmadık. Gündemimizde olmayan bir oyuncu." şeklinde sözler sarf etti.