Fatih Karagümrük, Barış Kalaycı'nın Sözleşmesini 3 Yıl Uzattı

Süper Lig takımlarında Fatih Karagümrük, genç orta saha oyuncusu Barış Kalaycı'nın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda Fatih Karagümrük forması giymeye başlayan oyuncumuz Barış Kalaycı'nın bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Oyuncumuza kırmızı siyahlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL