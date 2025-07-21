Fatih Karagümrük, Barış Kalaycı'nın Sözleşmesini 3 Yıl Uzattı

Fatih Karagümrük, Barış Kalaycı'nın Sözleşmesini 3 Yıl Uzattı
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Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, genç orta saha oyuncusu Barış Kalaycı'nın sözleşmesini 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Süper Lig takımlarında Fatih Karagümrük, genç orta saha oyuncusu Barış Kalaycı'nın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda Fatih Karagümrük forması giymeye başlayan oyuncumuz Barış Kalaycı'nın bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Oyuncumuza kırmızı siyahlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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