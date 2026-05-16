Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, evinde Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karagümrük'ün gollerini Larsson (2) kaydederken, konuk ekibin tek golü Meschack'tan geldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selahattin Altay, Mücahid Adem Çelebi

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Traore (Dk. 64 Babicka), Berkay Özcan, Barış Kalaycı (Dk. 90+1 Tarık Buğra Kalpaklı), Larsson (Dk. 90 Fatih Kurucuk)

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Viana (Dk. 82 Güven Yalçın), Hadergjonaj, Maestro (Dk. 81 Efecan Karaca), Makouta (Dk. 72 İzzet Çelik), Duarte, Enes Keskin (Dk. 72 İbrahim Kaya), Ui-jo (Dk. 72 Hagi), Meschack

Goller: Dk. 32 Meschack (Corendon Alanyaspor), Dk. 47 ve 72 (Penaltıdan) Larsson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 90+4 Çağtay Kurukalıp (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

47. dakikada Fatih Karagümrük, beraberliği yakaladı. Larsson'un pasında ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Berkay Özcan, topukla meşin yuvarlağı Barış Kalaycı'ya aktardı. Ceza yayındaki Barış'ın pasında penaltı noktasının sağ tarafında topla buluşan Larsson'un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

67. dakikada Makouta'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Meschack, ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Furkan Bekleviç, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

72. dakikada Fatih Karagümrük, penaltıdan öne geçti. Babicka, Enes Keskin'in kendisine ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Aksu, VAR uyarısıyla pozisyonu izlemesinin ardından penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Larsson, yaptığı sert vuruşla ağları havalandırdı: 2-1.

Fatih Karagümrük, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal
