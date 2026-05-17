Fatih Karagümrük Sezonu Alanyaspor Galibiyetiyle Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Sam Larsson'un iki golüyle Alanyaspor'u 2-1 yenerek sezonu galibiyetle kapattı.
(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Sam Larsson kaydetti.
Karşılaşmada konuk ekip Corendon Alanyaspor, 32. dakikada Elia Meschack'ın golüyle öne geçti. İlk yarı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Fatih Karagümrük, ikinci yarıda Sam Larsson'un golleriyle geri döndü. Larsson, 47 ve 72. dakikalarda attığı gollerle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük sezonu 30 puanla tamamladı. Corendon Alanyaspor ise ligi 37 puanla noktaladı.