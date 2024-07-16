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Fatih Karagümrük, 7 futbolcuyu kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına hız vererek 7 yeni futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-siyahlılar, 30 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Joao Camacho, 30 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu Nikola Dovedan, 35 yaşındaki Senegalli defans oyuncusu Papy Djilobodji, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmet Sivri, 21 yaşındaki defans oyuncusu Anıl Yiğit Çınar, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Emirhan Delibaş ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ı renklerine bağladığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Trendyol Futbol Spor Güncel Haberler

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