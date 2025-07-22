Fatih Aksoy, Corendon Alanyaspor ile 2 Yıl İçin Yeniden Anlaştı

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Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Fatih Aksoy ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki oyuncu, 2020-2021 sezonundan bu yana takımı temsil ediyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Fatih Aksoy ile yeniden anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

2020-2021 sezonundan bu yana turuncu-yeşilli formayı terleten Fatih Aksoy, istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından taraflar el sıkıştı. Fatih Aksoy ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Defans oyuncusu Fatih Aksoy, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de 30 maçta görev aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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