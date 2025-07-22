Fatih Aksoy, Corendon Alanyaspor ile 2 Yıl İçin Yeniden Anlaştı
Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Fatih Aksoy ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki oyuncu, 2020-2021 sezonundan bu yana takımı temsil ediyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Fatih Aksoy ile yeniden anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
2020-2021 sezonundan bu yana turuncu-yeşilli formayı terleten Fatih Aksoy, istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından taraflar el sıkıştı. Fatih Aksoy ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Defans oyuncusu Fatih Aksoy, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de 30 maçta görev aldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor