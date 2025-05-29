Fathi Karagümrük, Süper Lig'e Yükseldi

(ANKARA )-Fathi Karagümrük 1. Lig play-off final mücadelesinde Bandırmaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükseldi.

Trendyol 1.Lig play-off final mücadelesinde Fathi Karagümrük ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'da oynanan ve hakem Yasin Kol'un düdük çaldığı karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Wesley, 92. dakikada Atakan Çankaya ve 105. dakikada Ahmet Sivri kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü 36. dakikada Hikmet Çiftçi attı. Trendyol Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım olan Fatih Karagümrük, Süper Lig'de mücadele edecek 7. İstanbul takımı oldu.

Trendyol 1. Lig'de daha önce Kocaelispor ve Gençlerbirliği, Süper Lig'e yükselen ekipler olmuştu. Adana Demirspor, Hatayspor, Sivasspor ve Bordum FK ise Süper Lig'den 1. Lig'e düştü.