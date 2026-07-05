Kanada-Fas maçının ardından

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen Fas'ta yıldız oyuncu Brahim Diaz, "Savaşıyoruz ve ilerlemeye devam etmek istiyoruz. Şimdi kutlama zamanı çünkü bunu hak ettik." dedi.

Houston Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Diaz, çok mutlu olduğunu belirtti.

Diaz, ülke futboluna yaptığı yatırımlar için Fas Kralı 6. Muhammed'e teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bugün gösterdiğim performanstan ve takım arkadaşlarıma yaptığım katkıdan dolayı çok mutluyum. En önemlisi takım olarak elde ettiğimiz başarı, çünkü bugün zor bir maçtı. Maçın geneli bizim için çok iyi değildi ama gösterdiğimiz anlayış inanılmazdı ve sonuçta bu tür maçlarda fark oluşturan da bu oldu. Savaşıyoruz ve ilerlemeye devam etmek istiyoruz. Şimdi kutlama zamanı çünkü bunu hak ettik. Ancak mümkün olan en kısa sürede bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor."

"İnanılmaz takım arkadaşlarına sahibim"

Milli takımda çıktığı 31 maçta yenilgi yaşamadığını ve kendisi adına işlerin iyi gittiğini söyleyen Diaz, "Bu başarıdan dolayı gerçekten çok mutluyum. Halktan gördüğümüz destek ve sevgi inanılmaz. Sahada bunun karşılığını vermek çok güzel. Başardıklarımızdan dolayı çok mutluyum ve söylediğim gibi, işimizi kolaylaştıran inanılmaz takım arkadaşlarına sahibim." ifadelerini kullandı.

"Kanada karşısında ilk yarıda istediği atakları yapamayan ancak ikinci yarıda hücumda daha etkili olan Fas'ta devre arasında neyin değiştiğinin" sorulması üzerine Diaz, şunları söyledi:

"Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Dünya Kupası'ndaki oyunun ne kadar zor olduğunu gördük. En önemli şey, pes etmemek. İyi bir ilk yarı geçiremeyeceğimizi biliyorduk. Önemli olan başınızı dik tutup devam etmeniz. Takımımla gurur duyuyorum. Fas halkına her zaman yanımızda oldukları, desteğini esirgemedikleri ve gösterdikleri tüm sevgi için minnettarım. Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkmaktan dolayı takım olarak çok mutluyuz. Bizi desteklemeye devam edin, çünkü onların desteği sayesinde buradayız."